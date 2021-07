Tutti quanti noi possediamo uno smartphone usato che per fattori legati al suo hardware potrebbe risultare inusabile con le applicazioni ed i giochi del momento. Il più delle volte tendiamo a sottovalutare le potenzialità di un dispositivo che potrebbe tornare effettivamente utile nel nostro quotidiano nonostante le restrittive specifiche di sistema. In particolare ci sono 12 idee per affiancarci ad utility alternative che ci possono semplificare la vita. Ecco perché è severamente vietato buttare un telefono.

Smartphone: l’arte del riciclo intelligente con questi preziosi consigli