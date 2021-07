Truffe telefoniche: cittadini di Malagnino vittime della frode

Al che il cittadino ha iniziato a dubitare per poi chiamare immediatamente la sua compagnia. «Ho segnalato la cosa e il numero di telefono dal quale mi avevano chiamato. Il mio operatore mi ha subito tranquillizzato che non c’era alcuna modifica della tariffa prevista nel contratto e che si trattava di una truffa telefonica online. Parlando con altri residenti ho saputo che non ero stato l’unico ad essere contattato».

Ha poi aggiunto: «Non vorrei che magari qualche anziano si faccia raggirare da queste persone. Hanno un tono e un modo di porsi molto convincente, insistente. Per di più con me hanno utilizzato anche la suoneria d’attesa tipica del mio operatore. Facendo una ricerca sul web inoltre ho verificato che quel numero è stato più volte segnalato per aver messo a punto delle truffe telefoniche. Quindi volevo invitare tutti a prestare la massima attenzione».

Dopo aver conosciuto la truffa telefonica, anche gli altri cittadini hanno confermato di aver subito lo stesso trattamento. Morale della favola: segnalare sempre gli episodi sospetti alla Polizia Postale.