TIM non vuole passare inosservata in questa stagione estiva. Il provider italiano ha intenzione di competere con Iliad nel campo delle tariffe low cost. Per le prossime settimane tutti i nuovi clienti avranno la possibilità di attivare tariffe molto vantaggiose, come la TIM Wonder.

TIM, la battaglia ad Iliad con la tariffa Wonder

Le TIM Wonder rappresenta la nuova ed inedita iniziativa per gli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del numero di telefono da un altro gestore. Questa ricaricabile, in base alle attuali condizioni del gestore italiano, non prevede l’attivazione da parte di chi ha rete attiva con la compagnia italiana.

Disponibili diverse versioni della tariffa. In una prima versione, la TIM Wonder contempla chiamate senza limiti, SMS infiniti verso tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo per il rinnovo, con pagamento ogni trenta giorni, è di 9,99 euro.

Nella sua seconda variante, invece, la TIM Wonder prevede un prezzo di attivazione pari a 9,99 euro. I clienti, anche in questo caso, avranno chiamate no limits, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica, con la differenza che i Giga internet previsti sono 50 anziché 70.

Anche TIM assicura ai nuovi clienti delle garanzie per i prezzi. Dopo l’accordo siglato con AGCOM, il provider italiano ha previsto costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi di abbonamento, quindi, non saranno previste rimodulazioni sui costi mensili. I clienti che sono interessati a questa proposta possono rivolgersi presso uno store ufficiale del gestore italiano sul suolo nazionale.