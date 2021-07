Sky sta per affrontare una delicata fase di transizione verso il nuovo anno. Senza la Serie A da trasmettere in esclusiva, la tv satellitare punta a nuovi settori nell’ambito delle telecomunicazioni. Da un anno, ad esempio, la compagnia ha lanciato per il grande pubblico le sue offerte di Fibra Ottica.

Sky, nuove proposte per i clienti con Fibra ottica

Nel corso di questi ultimi mesi, l’operatore Sky WiFi si è affermato in tutta Italia. La media company garantisce agli utenti la possibilità di attivare reti con Fibra ottica. Le migliori promozioni sono garantite ancora una volta per i clienti più fedeli. Per attivare tariffe con la Fibra ottica a costo zero o con prezzo scontato, gli abbonati non dovranno fare altro che perfezionare la loro iscrizione sulla piattaforma Extra.

Gli attuali listini di Sky prevede un periodo di tre mesi a costo zero per tutti coloro che hanno un piano attivo da almeno un mese. I clienti della piattaforma satellitare che hanno un ticket attivo da almeno sei anni, invece, potranno attivare ben sei mesi a costo zero per il piano telefonico.

Non solo per i vecchi clienti. La media company attiva per la tv satellitare vuole proporre anche iniziative vantaggiose per tutti coloro che attiveranno ex novo un piano. E’ disponibile da alcune settimana una promozione all inclusive con un costo mensile di 39,99 euro. Nel prezzo fisso, gli utenti potranno attivare il ticket Intrattenimento con serie tv e tanti show esclusivi, cui si aggiunge anche la telefonia con la Fibra ottica.