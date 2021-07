A quanto pare in casa WhatsApp tira aria di rivoluzione, la nota casa di software portata avanti da Facebook sta infatti portando avanti una campagna di aggiornamenti con l’intento di dare una ventata di rinnovamento alla propria app, basti pensare a quanto accaduto con gli audio che finalmente possono essere ascoltati a velocità diverse da quella standard o a quanto accadrà con foto e video, che secondo quanto riscontrato dai ragazzi di WABetainfo, presto vedranno la possibilità di scelta della risoluzione di invio.

A quanto pare però il discorso foto non finirà li, stando alle ultime indiscrezioni infatti WhatsApp è al lavoro per implementare la funzionalità simile alla “Visualizza una volta sola” di Snapchat che, come è facile dedurre, consente di inviare contenuti multimediali come foto e video che vengono eliminati non appena sono stati visualizzati dal destinatario.

View Once

La nuova funzione è presente in Beta per quanto riguarda Android, mentre per iOS ha già raggiunto la release 2.21.140.9, essa è davvero simile e quella già vista per Snapchat, l’unica vera differenza riguarda sostanzialmente gli screenshot, quella presente su WhatsApp non notificherà al mittente se il destinatario ne effettua uno.

Come se non bastasse, vedremo delle importanti novità anche per quanto riguarda le notifiche, ecco quanto dichiarato dalla fonte: “L’utente può adesso espandere la notifica in-app per ricevere un’anteprima del messaggio: questa non è più statica, e consente di scorrere verso l’alto o verso il basso per vedere i messaggi precedenti o quelli più recenti. Quando leggi i messaggi dall’anteprima della chat, le conferme di lettura non vengono aggiornate: WhatsApp avviserà il mittente della lettura dei messaggi solo quando la chat verrà aperta normalmente o quando si risponderà attraverso la stessa anteprima della chat”.