La casa automobilistica Kia ha deciso di rimodernare un po’ la sua Kia Ceed. Nel corso delle ultime ore è stata infatti annunciata una nuova versione restyling che presenta diverse novità dal punto di vista estetico e delle prestazioni. La disponibilità sul mercato è prevista verso la fine del 2021.

Kia annuncia il restyling della Kia Ceed: ecco le novità

La casa automobilistica Kia ha da poco presentato il restyling della sua Kia Ceed. Come già accennato, ci sono diverse novità che riguardano anche le prestazioni. In particolare, il nuovo modello sarà distribuito anche in versioni con motorizzazione ibrida con tecnologia Mild Hybrid e Plug-in, con una potenza che va dai 130 CV ai 204 CV.

Dal punto di vista estetico, la nuova vettura a marchio Kia dispone di un design moderno e rivisitato, caratterizzato da alcuni tratti estetici distintivi in base alla versione prescelta e da una parte frontale diversa rispetto al passato. La versione PHEV, ad esempio, dispone di un nuovo diffusore di colore nero lucido, mentre le versioni Plug-in hanno un design più sportivo con la griglia tiger noise chiusa e con delle diverse colorazioni.

Saranno poi disponibili nuovi colorazioni, tra le quali Machined Bronze, il Lemon Splash, lo Yucca Steel Grey e l’Experience Green. Presente poi la versione GT distinguibile per la presenza di alcuni inserti rossi e i cerchi in lega da 18 pollici. Troviamo infine novità anche all’interno. La nuova Kia Ceed, infatti, può vantare la presenza di un sistema audio JBL Premium con otto altoparlanti, il sistema di infotainment e la strumentazione digitale con schermi da 10,25 pollici e 12,3 pollici e il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay.