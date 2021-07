Iliad riporta la sua Giga 120 in cima alle classifiche: il prezzo con il 5G incluso

Ancora una volta Iliad dimostra di essere il gestore da battere ultimamente, soprattutto perché le sue offerte non muoiono mai. La grande peculiarità di questo provider è quella di lasciare attive le promo per un periodo di tempo indeterminato. Gli utenti sanno benissimo infatti che se non dovessero riuscire a sottoscrivere la promo nel mese corrente, potranno farlo durante il prossimo. Nel caso in cui la promo dello scorso mese non dovesse essere disponibile, ce ne sarà di sicuro una migliore appena ideata dalla casa.

Insomma se avete intenzione di scegliere Iliad non resterete delusi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti e i prezzi. Ancora una volta infatti sul sito ufficiale è disponibile la promo da 120 giga in 5G con tutti i benefici del caso. Chiaramente le promo non finiscono qui dal momento che c’è anche un’altra soluzione ad un prezzo ancora più basso ma sempre disponibile per sempre.

Iliad: torna l’offerta da 120 giga che si affianca a quella da 80 in 4G

La promo dello scorso mese che tutti avevano visto e desiderato è ritornata dando un’altra opportunità a chi non c’era riuscito. Quella che ora si chiama Giga 120 continuerà ad offrire il meglio da parte di Iliad con 120 giga in 5G e tutto senza limiti a soli 9,99 € al mese per sempre.

C’è poi anche l’altra offerta, quella che permette di avere 80 giga in 4G per navigare sul web con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di qualsiasi gestore. In questo caso il prezzo è di soli 7,99 € al mese per sempre.