DAZN: nuovo calendario con spezzatino degli orari, cambiano anche i prezzi

La Serie A TIM da qualche mese ha un nuovo padrone per quanto riguarda la trasmissione in esclusiva delle partite. Stiamo parlando di DAZN, azienda che in realtà non gode di tanto seguito da parte del pubblico. Ora però le persone saranno obbligate a sottoscrivere uno dei suoi abbonamenti se vorranno seguire la propria squadra del cuore.

Il licenziatario sta preparando tutto al meglio, soprattutto per quanto riguarda orari e prezzi. Per quanto concerne questi ultimi, si arriverà a 29,99 € al mese visto l’aumento dei contenuti. Coloro che invece sottoscriveranno l’abbonamento entro il 28 luglio, potranno pagare 19,99 € al mese per un totale di 14 mesi.

DAZN modifica tutti gli orari per ogni partita, la raccolta pubblicitaria affidata a Digitalia’08

In merito agli orari delle partite, ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguirannocinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

Per quanto riguarda invece la raccolta pubblicitaria, quest’ultima è stata affidata al colosso Digitalia’08:

“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn – dice il presidente di Digitalia’08 Stefano Sala – darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà’ quello di valorizzare al massimo questa offerta, cosi’ centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”.