CoopVoce: le offerte Evolution fino a 50GB con prezzi straordinari

Ci sono tanti gestori virtuali che stanno riuscendo a fare corsa a sé ultimamente, mettendo in gioco tanti contenuti nelle loro offerte. Se durante gli scorsi anni non avevano avuto grandi fortune, oggi la situazione è cambiata. Complice anche la grande crisi, i provider virtuali stanno ottenendo molte più visite da parte del pubblico, il quale è intenzionato a risparmiare indifferentemente dalla qualità del servizio.

Ma è proprio qui che casca l’asino: i provider virtuali non mancano in qualità, anzi. Rispetto al passato questi ultimi sono stati in grado di adeguarsi alla grande agli standard dei classici provider di telefonia mobile, mettendo in gioco una grande affidabilità ma soprattutto molti più contenuti. A testimoniarlo è l’esperienza di CoopVoce, provider che oggi vanta tantissimi utenti grazie al suo cambio di strategia e alle sue promo. Sul sito ufficiale ce ne sono infatti ancora tre da prendere al volo per prezzo e per contenuti offerti.

CoopVoce: le promo EVO ancora disponibili per tutti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS