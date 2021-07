Il mercato degli smartphone al giorno d’oggi è senza dubbio il più variegato Enrico che esista eh sì infatti ad offrire modelli per tutti i gusti per tutte le tasche da coloro che devono tirare i conti con delle finanze abbastanza limitate a chi invece non bada a spese pur di accaparrarsi l’ultimo modello appena rilasciato.

Ciò non toglie però che tale mercato non è composto unicamente dagli smartphone recenti una piccola fetta riguarda invece quelli del passato parliamo in particolare di vecchi cellulari che da soli hanno segnato un punto di svolta nella storia della telefonia e che ora per il collezionista giusto possono valere migliaia di euro.

Se avete uno dei device presenti nell’elenco sottostante, potreste regalarci una piccola fortuna.

I cellulari del passato che valgono di più