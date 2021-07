Android: 11 app a pagamento con alcuni giochi oggi gratis sul Play Store

Quando Android decide di dare un’accelerata decisiva, lo fa in maniera devastante. Non ci sono infatti piattaforme mobili che riescano attualmente a tenere il passo, nonostante i buoni risultati ottenuti. Parliamo in particolare di Apple che con il suo iOS riesce a dare uno strappo rispetto a tutti i concorrenti sottostanti, anche se in termini di numeri non riesce di certo a raggiungere il robottino verde.

Sono queste attualmente le due realtà che si danno battaglia ogni giorno, anche se non si può fare un paragone. Android infatti gode di molte più aziende pronte a produrre smartphone intenzionati a prendere in adozione il noto sistema operativo di Google, mentre iOS può basarsi solo sugli iPhone di Apple. Ci sono poi alcuni aspetti che portano le persone a scegliere il robottino verde, come ad esempio la grande versatilità. Questa viene favorita anche dalla presenza di un market molto ben strutturato, il quale risponde al nome del Play Store. Anche oggi al suo interno ci sono numerosi titoli a pagamento che risulteranno gratuiti per qualche giorno.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per qualche giorno sul Play Store