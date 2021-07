Avete intenzione di andare in Nepal e scalare l’Everest? Sappiate che è a disposizione una connessione WiFi quasi completamente gratis! Ebbene sì, come indicato dal National Geographic, “un imprenditore nepalese ha il monopolio sull’accesso a internet ai piedi delle montagne più alte del mondo“. Scopriamo insieme qualcosa in più sul servizio WiFi gratuito in quella terra incredibile.

WiFi: anche l’Everest offre un servizio di connessione quasi gratuita

Non è uno scherzo e non si tratta di una soluzione provvisoria. Ai piedi dell’Everest e più precisamente nel campo base è arrivata la connessione internet WiFi quasi gratuita.

Decisamente più stabile rispetto al precedente accenno di una rete 3G, ora esiste un servizio internet di tutto rispetto. Questo permetterà alle compagnie turistiche e ai professionisti dell’arrampicata di riprendere e trasmettere parte delle loro avventure in diretta streaming.

Non solo, ma anche comunicare con i propri cari in videochiamata e mantenere le relazioni pubbliche che, per chi fa questi sport estremi come lavoro, sono indispensabili. Tuttavia il servizio internet WiFI non è completamente gratuito, ma stando ai prezzi offerti, se confrontati con quelli da sborsare per un servizio satellitare, credetemi, è come se lo fosse.

Everest Link: un servizio monopolizzato

Il servizio di WiFi semi-gratuito è offerto da Everest Link, un’azienda fondata nel 2004 che ha da sempre cercato di portare internet nella valle dell’omonima montagna. Per garantire la rete sono stati installati 36 ripetitori che portano il segnale fino al campo base.

Inoltre servono anche per garantire la connessione WiFi ai lodge posizionati nei vari villaggi limitrofi. Si tratta di un business che aiuta la comunità nativa. Tsering Gyaltsen, fondatore della compagnia, ha spiegato così l’attività: “È un business basato sulla comunità. Ci occupiamo dell’installazione e i profitti sulla vendita delle schede dati vengono divisi. Così c’è un vantaggio per tutti“.

Insomma, si tratta di un ottimo servizio che ogni giorno deve affrontare nuove sfide come ad esempio le condizioni climatiche molto rigide e i fulmini che mettono a dura prova le torri di comunicazione. Garantire una connessione WiFi non è facile, ma Gyaltsen ha dimostrato che nulla è impossibile, l’importante è crederci.

Così come siamo orgogliosi anche del servizio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti WiFi Italia offre internet gratis in tutti quei Comuni che aderiscono all'iniziativa su tutto il territorio nazionale.