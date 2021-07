Richard Branson e Virgin Galactic stanno offrendo la possibilità di andare nello spazio per promuovere la nuova Agenzia Spaziale.

L’annuncio è arrivato subito dopo che Branson ha completato il suo primo viaggio nella VSS Unity, che ha portato lui e altri passeggeri nello spazio. La società spera di rendere questo tipo di esperienza disponibile al pubblico. I biglietti dovrebbero costare circa 300.000 dollari o poco più. Nonostante il prezzo e l’esclusività dei viaggi, Virgin Galactic ha cercato di utilizzare l’ultima missione per suggerire che i suoi viaggi sono per “tutti” e rappresentano un passo importante per i viaggi nello spazio in generale. Non solo per gli astronauti scelti da enti pubblici ma per tutte le persone che sono in grado di spendere cifre così alte per acquistare un biglietto.

Virgin Galactic: in programma una nuova lotteria con due biglietti in palio per andare nello spazio

Per promuovere l’iniziativa, Virgin Galactic organizzerà una vera e propria lotteria. Il vincitore avrà l’opportunità di volare nello spazio direttamente dalla base dell’Agenzia Spaziale in New Mexico. In palio ci sono in realtà due biglietti: il vincitore potrà scegliere un amico da portare con sé. Vinceranno anche un tour speciale gestito da Richard Branson.

Il lancio dovrebbe avere luogo all’inizio del 2022, secondo Omaze, che gestisce la lotteria per conto di Virgin Galactic. Le iscrizioni si chiudono a settembre e il vincitore sarà annunciato verso la fine dello stesso mese. La lotteria è anche una raccolta fondi per “Space For Humanity”, un’organizzazione senza scopo di lucro. “Inviando i cittadini nello spazio, oltre a ospitare eventi e feste di lancio, Space for Humanity coltiverà una rete globale di leader attrezzati per creare un futuro sostenibile per tutti noi”, afferma Omaze a proposito della raccolta fondi. Chiunque può donare per partecipare alla lotteria. Inoltre, si può partecipare anche senza una donazione.