La variante Delta del Covid “è ora presente in più di 104 Paesi e prevediamo che presto diventerà il ceppo dominante in circolazione in tutto il mondo”. In più, continua a sottolineare Ghebreyesus, sempre durante la consueta conferenza stampa, che “il Covid sta continuando a cambiare e diventare sempre più trasmissibile”.

Di fatto, sembra che la ormai nota variante indiana, chiamata Delta, si stia diffondendo in una maniera del tutto differente. Pare anche che stia correndo nei luoghi con un’alta copertura vaccinale. In questi Paesi, sempre secondo Ghebreyesus, “il mutante di Sars-CoV-2 si sta diffondendo rapidamente, infettando soprattutto persone non protette e vulnerabili ed esercitando costantemente pressione sui sistemi sanitari”.

Nei Paesi dove la copertura vaccinale è bassa “la situazione è particolarmente grave. Delta e altre varianti altamente trasmissibili stanno guidando ondate catastrofiche di Covid, che si stanno traducendo in un numero elevato di ricoveri e decessi”.