Oltre alla nuova generazione della sua Opel Astra, la nota casa automobilistica Opel ha comunicato l’arrivo ufficiale anche in Italia e la partenza degli ordini del restyling della nuova Opel Grandland. Quest’ultima sarà distribuita per il nostro mercato ad un prezzo di partenza di 29.350 euro.

Opel Grandland: ufficiale anche in Italia il restyling

Opel ha quindi avviato gli ordini anche per il nostro paese del restyling della sua Opel Grandland. Nello specifico, la vettura sarà distribuita in versioni con motori a benzina e con motori diesel e non mancheranno nemmeno le versioni plug-in. Sarà disponibile una versione con motore a benzina da 130 CV e 230 nm di coppia e una versione con motore diesel sempre da 130 CV e con 300 nm di coppia. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h, mentre l’autonomia su strada è da 55-65 km grazie alla batteria da 13.2 kWh.

Dal punto di vista estetico, la nuova vettura di Opel si modernizza e presenta alcune novità estetiche, come il nuovo Opel Vizor. All’interno, poi, non manca la tecnologia. Sono infatti presenti sia la strumentazione digitale sia il sistema di infotainment con un display rispettivamente da 12 e 10 pollici di diagonale, ovviamente con supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Saranno disponibili infine diversi allestimenti denominati Grandland, GS Line, Business Elegance ed Ultimate e questi ultimi potranno vantare dotazioni di serie. Tra queste, ci saranno soluzioni e sistemi per migliorare l’esperienza di guida, come il riconoscimento dei cartelli stradali, il Cruise Control e il rilevamento della stanchezza del guidatore e ci saranno anche altre caratteristiche, come i cerchi in lega da 17 e 18 pollici e il supporto alla ricarica wireless per smartphone.