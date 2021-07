Nonostante l’azienda abbia presentato pochi mesi fa il Motorola Moto G60, sembra che Motorola sia quasi pronta ad annunciare in veste ufficiale sul mercato mobile una nuova variante di quest’ultimo. In particolare, il nuovo smartphone si chiamerà Motorola Moto G60S e ora, grazie a quanto rivelato in rete, conosciamo numerose caratteristiche ed il presunto prezzo di vendita.

Motorola sta per annunciare il nuovo Motorola Moto G60S

Motorola Moto G60 ha debuttato soltanto pochi mesi fa per il mercato indiano ma ora, come già accennato, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare una sua variante. Lo smartphone arriverà in veste ufficiale sul mercato con il nome di Motorola Moto G60S e, nel corso delle ultime ore, il leaker Sudhanshu Ambhore ha rivelato numerosi dettagli tecnici e non solo.

In primis, secondo quanto riportato sappiamo che il nuovo device a marchio Motorola potrà contare su un taglio di memoria con almeno 8 GB di RAM e con almeno 128 GB di storage interno, ovvero 2 GB di RAM in più rispetto all’attuale modello. Oltre a questo, il leaker ha anche rivelato che il prezzo ufficiale dovrebbe essere compreso tra 300 e 320 euro, mentre la colorazione disponibile dovrebbe essere esclusivamente quella denominata Blue.

Per il momento abbiamo soltanto queste piccole informazioni. Tuttavia, possiamo immaginare che il nuovo Motorola Moto G60S sarà una versione magari leggermente più aggiornata rispetto a quella attualmente presente per il mercato indiano. Potremmo quindi trovare un SoC più aggiornato e più prestante, mentre dal punto di vista estetico non pensiamo che ci saranno grandi stravolgimenti. Staremo a vedere.