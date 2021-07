A tutti gli operatori telefonici è capitato almeno una volta di imbattersi nei problemi di rete giornalieri. Le ragioni sono varie e molto spesso non si possono spiegare completamente. Stavolta è il caso di Lycamobile, la quale ieri (13 Luglio 2021) ha avuto a che fare con un disservizio dapprima minimo, per poi divenire generalizzato. Tutto gira attorno all’impossibilità di effettuare delle telefonate o navigare in internet, pertanto le SIM di alcuni sono rimaste senza segnale e in modalità “nessun servizio”.

Lycamobile: la compagnia ufficializza le sue problematiche per quanto riguarda la rete

Nel corso del primo pomeriggio Lycamobile ha reso ufficiali le problematiche riscontrate sulla propria rete, inserendo nella home page del suo sito ufficiale la seguente comunicazione: “Gentile Cliente, al momento stiamo riscontrando dei problemi di rete che impediscono di effettuare chiamate o connettersi ai servizi Lycamobile. I nostri tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Ci scusiamo per l’inconveniente causato.”

Oltre a scusarsi per le problematica causate, l’operatore virtuale assicura che i tecnici stanno già lavorando per ripristinare quanto prima la funzionalità del servizio.

Allo stato attuale, intorno alle ore 19:00, i disservizi sembrano ancora in corso in quanto continuano ad essere postate diverse testimonianze di rete down da parte dei clienti Lycamobile. Insomma, non appena si avranno le notizie, vi terremo senza dubbio aggiornati!

Si ricorda infine che Lycamobile è un operatore virtuale (Full MVNO) che in Italia sfrutta la rete Vodafone 4G, con velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload. Stay Tuned.