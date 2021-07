Iliad: offerta Giga 120 a prezzo strepitoso, eccone un'altra da 80 giga

Non ci sono ormai più paragoni per descrivere un gestore che possa avvicinarsi a Iliad in merito alla grande offerta di contenuti nelle sue promozioni mobili. Il noto provider che oltre tre anni e mezzo fa scelse di arrivare in Italia con tante speranze e tanti proclami, ha rispettato in pieno ogni aspettativa. Dopo essersi affermato come gestore italiano a tutti gli effetti, ha condotto un lavoro encomiabile mettendo a disposizione del pubblico offerte strepitose.

Le peculiarità di questo provider sono state infatti da sempre le stesse: tanti contenuti e prezzi molto bassi validi per sempre nel tempo. Basandosi su questi capisaldi, Iliad ha costruito il suo percorso vincente che ha costruito le altre aziende telefoniche ad abbassare i prezzi senza però mai eguagliare i suoi. Attualmente sul sito ufficiale c’è di nuovo l’offerta che tutti lo scorso mese avevano ammirato e in alcuni casi sottoscritto. Si tratta di quella da 120 giga con il 5G incluso. Ovviamente però non finisce qui.

Iliad: tornano 120 giga in 5G con l’offerta da 80 giga di fianco che costa 7,99 €

Quando gli utenti hanno cominciato a desiderare un’offerta telefonica nuova per rimpiazzare quella attuale, hanno di certo scrutato il sito ufficiale di Iliad. Il noto gestore infatti è tornato a riproporre la promo del mese scorso, la quale cambia nome e diventa Giga 120.

Questo offre minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G al prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la promo da 80 giga con minuti ed SMS senza limiti ad un prezzo di soli 7,99 € al mese.