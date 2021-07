Google sta attualmente lavorando a una nuova funzione per Google Foto che ti consentirà di condividere un link con i tuoi amici che richiedono l’accesso alle tue foto. Potrebbe essere un modo accurato per raccogliere tutti i ricordi di un evento speciale o di un’occasione di famiglia, o anche solo un modo per controllare qualcosa a cui non hai potuto partecipare da solo.

Sappiamo di questa ultima funzione di Foto grazie ad un’analisi dell’app di Jane Manchun Wong. I suoi screenshot mostrano un nuovo banner nella parte superiore della scheda Condivisione in Google Foto intitolato ‘Chiedi foto agli amici’, che ti porta a una schermata con un link personalizzato che puoi inviare ai tuoi amici o familiari.

Google Foto: la funzione “Chiedi foto agli amici” non é ancora disponibile

Finché il destinatario ha Google Foto (su iOS o Android, presumibilmente), sarà in grado di condividere un gruppo di immagini, in blocco, con il mittente. Questo potrebbe essere un utile promemoria se hai chiesto a qualcuno per un po’ di tempo alcuni scatti e continuano a dimenticare. Sarebbe anche un ottimo modo per combinare le foto di una festa di compleanno o di un matrimonio di vari ospiti in modo da poter creare un album condiviso che tutti possano vedere.

Come con qualsiasi funzione in corso come questa, non si sa quando sarà disponibile per le masse. Sembra che sia pronto per l’uso, quindi non dovrebbe essere rilasciato troppo lungo. Naturalmente, non essendoci ancora un annuncio ufficiale di questa funzionalitá, non sappiamo se arriverá a breve per Android e iOS con le stesse caratteristiche.