Gomorra si avvicina alla sua stagione finale dopo una fruttuosa serie di episodi che ha accolto la curiosità e l’entusiasmo di milioni di telespettatori. La lunga faida interna sta per risolversi dopo la pubblicazione del teaser d’uscita annunciato dalla stessa Sky TV nelle ultime ore. I nuovi episodi saranno trasmessi a partire dal mese di Novembre 2021 e resi tra l’altro disponibili all’interno della piattaforma NOW TV. Ecco le ultime novità in programma.

Gomorra torna su Sky e NOW TV: ecco come si risolverà la storia

La famosa ed esclusiva serie TV Sky Original made by Cattleya si ispira al celebre romanzo di Roberto Saviano per accogliere il favore di tantissime persone. Tanti i premi ottenuti nel corso di anni che hanno catalizzato l’attenzione su una realtà cruda e cruenta finita al quinto posto nella classifica del New York Times in merito alle produzioni di successo non americane del decennio 2010-2020.

Le nuove puntate sono ambientate tra Napoli e Riga ed anticipate dal video ufficiale che riproponiamo qui a seguire.

Il video mostra i protagonisti iconici della serie con uno stralcio di descrizione che recita quanto segue:

“Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima”.

Pronti a scoprire l’epilogo della storia? Pazientate ancora un pochino per scoprire l’intenso finale di Gomorra.