Android: 16 app a pagamento gratis solo oggi sul Play Store Google

Riuscire a contrapporsi ad Android oggi risulta davvero difficile per qualsiasi altro sistema operativo. Non si parla solo di quelli mobili, ma anche di quelli fissi che infatti arrancano in termini di numeri se paragonati alla piattaforma mobile di Google. Il robottino verde avrebbe condotto un lavoro davvero strepitoso, migliorandosi gradualmente ogni anno e ponendo fine ad ogni tipo di lamentela. Tutti gli utenti che infatti parlavano di poca stabilità del sistema operativo, oggi devono rimangiarsi le proprie parole.

Tutto è migliorato a tal punto da mettere sotto anche realtà come Microsoft con il suo Windows, sistema operativo fisso che da anni riesce a battere ogni record. Sono infatti circa 2 miliardi di utenti Android in giro per il mondo, con oltre 3 miliardi di dispositivi alla mano. Questi numeri lasciano ben sperare per quanto riguarda un aumento del gap con la concorrenza in futuro. Al momento poi tutti possono contare sulla presenza del Play Store di Google, spazio dedicato ai contenuti che offre ancora soluzioni di primo livello. Ci sono infatti anche oggi tanti titoli a pagamento che diventano gratuiti per un periodo limitato di tempo.

Android: questi titoli a pagamento saranno gratis per pochi giorni sul Play Store