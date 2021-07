Il Game Developer Summit 2021 di Google ha annunciato una nuova funzionalità per gli sviluppatori di giochi Android destinata a soddisfare i giocatori mobili. Chiamato ‘gioca mentre scarichi‘, la nuova inclusione consentirà agli utenti di Android 12 di avviare il gioco anche prima che le risorse di gioco complete siano state scaricate dal Play Store. Questo sarà molto utile per giochi e app di grandi dimensioni che possono richiedere alcuni minuti per il download.

Google ha già la funzione Google Play Instant che consente ai giocatori di testare il gioco anche senza scaricarlo. Questa nuova funzionalità tuttavia cambia le dinamiche promettendo più download poiché il gioco è virtualmente giocabile non appena si preme il pulsante di download nel Play Store.

Android 12: la funzione è ora in fase Beta

Il formato Android App Bundle che sta sostituendo il formato APK in uscita ha un ruolo importante da svolgere in questa nuova funzione. Le app con questo formato scaricheranno solo le parti più importanti dell’app necessarie, migliorando così l’intera esperienza per gli utenti di Android 12.

La funzione “gioca mentre scarichi” è ora disponibile per gli utenti di Android 12 (per lo più sviluppatori di giochi a questo punto) per sperimentare l’accesso anticipato. Solo le app con il nuovo Android App Bundle (AAB) funzioneranno con la versione beta di accesso anticipato, che è un buon modo per testare il formato prima che diventi obbligatorio per tutte le app.

La nuovissima dashboard di overlay per Android 12 Game consentirà un rapido accesso alle principali utilità del gameplay e arriverà su determinati dispositivi Android 12 entro la fine dell’anno. Google Play Games includerà la funzione di ottimizzazione del gioco nelle impostazioni di Android 12 per alternare tra le opzioni Prestazioni, Standard o Risparmio batteria per le app compatibili.