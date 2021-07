Vodafone cerca di affrontare a pieno regime la stagione estiva. Il gestore inglese vuole opporre una serie di vantaggiose tariffe a TIM e Iliad. Per contrastare le principali promozioni low cost sul mercato, il provider ha scelto di riproporre a tutti gli utenti la ricaricabile Special 70 Giga.

Vodafone, la sfida a TIM e Iliad con la tariffa da 70 Giga

La ricaricabile Special 70 Giga prevede un pacchetto completo con 70 Giga per la navigazione internet, telefonate illimitate verso tutti i numeri, SMS infiniti da inviare a chiunque. Il costo dell’operazione è di 7,99 euro con pagamento previsto con cadenza a trenta giorni.

Gli utenti che scelgono di attivare la tariffa Special 70 Giga avranno a loro disposizione anche altre importanti garanzie, oltre costi e soglie di consumo. A differenza delle precedenti occasioni Vodafone assicura infatti un prezzo bloccato almeno per il primo semestre di abbonamento. Non ci saranno quindi rimodulazioni dei costi, almeno durante i primi sei mesi di piano.

La Special 70 Giga si presta anche ad alcune condizioni aggiuntive. In primo luogo, i clienti dovranno aggiungere una soglia extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Questa spesa sarà una tantum.

Gli utenti che sono interessati a questa promozione, gli utenti dovranno recarsi in uno dei punti vendita del gestore sul territorio italiano. La portabilità è una condizione necessaria per la sottoscrizione di questa ricaricabile. Ad oggi, soltanto gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad possono accedere alla ricaricabile. Per ora non è possibile richiedere la tariffa online attraverso il sito internet ufficiale.