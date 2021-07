Le novità di TIM per le prossime settimane interesseranno non solo il campo della telefonia, ma anche il settore dello streaming. Gli utenti infatti avranno a disposizione alcune nuove promozioni, legate perlopiù a DAZN. Le offerte commerciali per i clienti tra il gestore italiano e la tv streaming avranno un costo molto vantaggioso per il pubblico.

TIM dice stop a questa popolare tariffa streaming

Con la presentazione delle nuove offerte streaming di TIM, arrivano anche alcune rinunce da parte dell’operatore. I clienti del provider, ad esempio, proprio a partire da questo mese di Luglio dovranno rinunciare alla promozione Mondo Sport.

Il pacchetto Mondo Sport rappresentava sino a qualche settimana fa la principale promozione dell’operatore nel campo della tv streaming. Al costo di 29,99 euro, i clienti avevano accesso ad un ticket tutto incluso con DAZN, Sky e TIMvision.

L’accordo stipulato tra TIM e DAZN ha spinto il gestore italiano a fare a meno della tariffa che includeva gli eventi di Sky via NOW Tv. La promozione per i nuovi abbonati non è più disponibile già a partire dallo scorso 31 Maggio. Gli utenti che già sfruttavano questa promozione avranno la disattivazione automatica a partire dal 1 Luglio. La disattivazione automatica porta di conseguenza anche ad un azzeramento del costo.

Per quanto concerne le promozioni in associazione con DAZN, è attualmente disponibile un’offerta di TIM al costo di 19,99 euro. Ricordiamo che il nuovo ticket della tv streaming presenta un costo mensile di 29,90 euro. Con TIM gli utenti potranno unire i contenuti televisivi alla connessione Fibra ottica.