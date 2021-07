Dopo la conclusione del campionato europeo, che ha visto l’Italia di Mancini trionfare per la seconda volta, già si pensa alla prossima stagione calcistica. Sky, come noto, per la prima volta nella sua storia non potrà trasmettere tutte le partite di Serie A. L’esclusiva per il massimo campionato è infatti affidata a DAZN.

Sky, pacchetto Calcio gratis e nuovi servizi

La perdita dei diritti per il massimo campionato ha portato i tecnici di Sky a pensare a nuove strategie commerciali. L’obiettivo è evitare una fuga verso DAZN. La tv satellitare ha in parte rivisto i suoi costi. La principale novità è quella legata al ticket Calcio. Senza la Serie A, il pacchetto sarà disponibile a costo zero a tutti gli abbonati sino al 30 Settembre. Successivamente gli utenti che sono interessati al ticket potranno spendere solo 5 euro al mese.

Con l’assenza della Serie A, Sky ha deciso di rimodulare anche le sue offerte. La pay tv da qui al futuro punterà sempre di più su servizi ed app. I possessori del decoder di nuova generazione Sky Q avranno la possibilità di accedere a due nuove app: RTL+ e Disney+. Inoltre, dal 1 Luglio Sky ha anche lanciato ben quattro nuovi canali (Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation)

L’impegno della tv satellitare per i diritti tv resta comunque costante. Dopo la fine dell’Europeo, la principale portata di Sky resta sempre il calcio continentale con le prossime edizioni Champions League. La pay tv ha acquisito i diritti per il triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.