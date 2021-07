Scienza: secondo alcuni studi nel 2038 saremo immortali

L’essere umano da anni si impegna per arrivare ad un unico obbiettivo: l’immortalità. Eppure le cose non sembrano andare come si sperava. Ciononostante le vie della soluzione sono infinite: secondo gli studiosi infatti riusciremo a divenire immortali tra ben 17 anni. Ad oggi si ha la consapevolezza che esistono “interruttori genetici” (manipolabili sui vermi) che causano l’invecchiamento. La storia ovviamente si complica per l’uomo.

Wolfgang Fink, ricercatore dell’Università dell’Arizona, ad esempio ha detto: “Vedrei l’immortalità venire dal settore biologico”. Aggiungendo: “Prevenendo la morte cellulare e l’invecchiamento, preservandolo attraverso metodi criogenici o donatori, possiamo prolungare la sua durata naturale”.

Scienza: riusciremo a superare la media attuale?