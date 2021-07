Non c’è più tempo da perdere. Secondo le ultime profezie di Barrett Moore è in arrivo l’apocalisse. Ma lui promette di salvare chi lo seguirà. Scopriamo insieme chi è questo sedicente personaggio che urla a una pericolosa “tempesta” in arrivo, “una vera guerra” che porterà alla fine del mondo, tranne chi ascolterà le sue istruzioni. Ovviamente i suoi servigi sono rivolti a chi ha notevoli disponibilità economiche. Scopriamo insieme le sue funeste profezie dietro le quali si percepisce un certo non so che di speculazione economica.

Le profezie dell’ex mercenario Barrett Moore

Il nuovo veggente in grado di interpretare il futuro si chiama Barrett Moore. Noto alle cronache come ex mercenario che ha operato per diverse forze speciali, anche in Iraq, si è dilettato come profeta nell’offrire soluzioni, sotto lauto compenso, per sopravvivere alla fine del mondo.

Of the many threats he obsessed over and warned of, Barrett Moore’s cosmology of collapse revolved around the supply chain and how quickly it would buckle under the weight of a national (or global) disaster. https://t.co/1pjUhLpVh3 — The Intercept (@theintercept) July 5, 2021

Si tratta di una serie di profezie che si intrecciano in simpatici avvertimenti che culminano tutti in questa sua dichiarazione rivolta a chi ha i soldi e dovrebbe decidere, secondo il suo parere, di investirli meglio:

“Devi ridefinire le priorità della tua vita oggi e iniziare ad adempiere all’obbligo più importante che hai nei confronti della tua famiglia oltre a servire Dio. Non sto parlando della tua prossima vacanza, di una macchina nuova o dell’iscrizione a un club. No. È la necessità di proteggere e provvedere alla tua famiglia in una situazione di conflitto in cui la catena di approvvigionamento non funziona più. Pensi che la tua ricchezza ti proteggerà? O che il pronto accesso agli aerei moderni farà la differenza? O forse sei abbastanza fortunato da possedere una seconda casa, o anche una barca? Mi dispiace, ma questi lussi si dimostreranno del tutto inutili quando arriverà la tempesta“.

La fine del mondo è in arrivo

Non stupisce che Barrett Moore sia stato recentemente protagonista di vicende legali decisamente spiacevoli. Ad ogni modo le sue profezie tuonano sul web e c’è chi gli dà retta. Ecco cosa prevede per il futuro l’ex mercenario:

“I satelliti cadono dal cielo, le navi affondano, le catene di approvvigionamento vengono interrotte e c’è una perdita di vite umane che non si vedeva dal secolo scorso; una guerra di tale portata che pochi occidentali viventi oggi capiscono o possono comprenderla. Una tale guerra cambierà il mondo come lo conosciamo. Manca solo la scintilla che accende l’inferno. Potrebbe venire domani, potrebbe ritardare ancora un po’. Possiamo prepararci, ma la preparazione richiede anni e anni“.

Suona davvero male, come la recente riesumazione delle profezie di Nostradamus a seguito della pandemia da Covid-19. Occorre perciò ricordare che personaggi simili cavalcano l’onda della paura e le loro parole fanno seguito in chi si lascia condizionare da ciò che mai accadrà. Attenzione quindi a non cadere nella trappola con chi vuole fare molti soldi sulla pelle di tante persone.