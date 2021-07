Luce e Gas: la guida perfetta per non imbattersi nelle truffe online

Il telefono cellulare che squilla e dall’altra parte una voce che propone tariffe super economiche e servizi h24. E’ un classico e accade a tutti noi anche più volte a settimana. Call center che tramite telefonata propongono il cambio di operatore di luce e gas. Nulla di illecito, ovvio, ma a volte la truffa è dietro l’angolo. E se sono circa 500 i fornitori di energia elettrica in Italia e quasi altrettanti quelli che vendono gas, ecco allora che le proposte che gli utenti possono ricevere sono potenzialmente centinaia.

Serve quindi un metodo per diffidare dalle alternative poco chiare e invece farsi coinvolgere da quelle più cristalline che possono portare a risparmi anche consistenti. La regola principale è la calma. Non avere fretta di scegliere e non lasciarsi condizionare dai trucchetti del mestiere, quelli che pongono proposte in scadenza a cui rispondere pressoché subito. Abbiamo parlato con Cristina Petitto, Responsabile Canali Indiretti di Acel Energie (www.acelenergie.it), e le abbiamo chiesto qualche consigli per orientarci nel mare di offerte che quasi quotidianamente ci vengono proposte dai call center che chiamano al nostro cellulare.

Luce e Gas: come rimanere sulla retta via

In cosa consiste questa scorrettezza o addirittura aggressività dei venditori telefonici?

Spesso nell’utilizzo di piccoli trucchi quali quello di far leva sul principio di scarsità e urgenza. Se è lecito dire che un’offerta dura solo pochi giorni o che di un prodotto in promozione vi sono solo pochi pezzi per rendere offerte e prodotti più desiderabili perché scarsi, non è ad esempio corretto far leva sulla scadenza del servizio di tutela e sulla urgenza di doversi trovare un fornitore sul mercato libero. La verità è che la liberalizzazione del mercato dell’energia è slittata ulteriormente al gennaio2023. Quindi il mercato tutelato per le forniture di casa non è quindi giunto al suo termine e, sebbene sia consigliabile cominciare a valutare le offerte del mercato libero, non è consigliabile farsi condizionare da una finta urgenza.

Il mio consiglio è quello di prendersi del tempo per leggere l’offerta scritta e valutare con calma quanto proposto, magari confrontandolo con le condizioni dell’attuale fornitore, sia in termini di prezzo ma ancor più vanno valutati i servizi e l’affidabilità che il nuovo operatore può garantire.

E anche se c’è ancora un po’ di tempo per scegliere il fornitore, cosa succede se non lo si fa?

Quei clienti domestici che all’arrivo di gennaio 2023 non saranno passati al mercato libero, avranno assegnato dall’Autorità un fornitore provvisorio per la durata di 6 mesi con un’offerta stabilita dall’Autorità stessa. Ovviamente, questo passaggio non avrà alcun vincolo contrattuale, permettendo quindi ai clienti domestici di cambiare fornitore senza more, penali o interruzioni della fornitura. Qualora nell’arco di questi 6 mesi di deroga il cliente non decida verso quale fornitore migrare, si instaurerà un nuovo contratto con un altro fornitore che sarà selezionato dall’Autorità per il tramite di un’asta. Il tempo, quindi, non manca di certo.