Iliad punta ancora sulla sua tariffa Flash 120 per l’estate. I clienti che decidono di passare al gestore francese avranno ancora la possibilità di attivare questa valida proposta che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa ogni trenta giorni è di 9,99 euro.

Iliad, confermato lo stop su Android per l’app ufficiale

Con le promozioni low cost al loro meglio, Iliad deve ora guardare ai servizi da garantire a tutti gli utenti. Come indicato da pubblico e addetti ai lavori, su questo fronte resta aperto un gap rispetto alla concorrenza. Un solo esempio: a differenza di TIM e Vodafone, Iliad ancora non può offrire ai suoi clienti l’attivazione di un’app ufficiale.

Gli abbonati con smartphone Android così come gli utenti che hanno a loro disposizione un iPhone non possono ancora effettuare il download di un’app ufficiale sui diversi martketplace. La gestione del proprio profilo tariffario è affidata ancora al sito web ufficiale del gestore.

Le notizie circa una disponibilità delle app Iliad su Android e su iPhone è stata prontamente smentita dalla realtà. Anche per i mesi a venire non dovrebbero esserci importanti novità su questo fronte.

Per gli utenti in possesso di uno smartphone Android, le evenienze sono ancora peggiori. Sino a qualche settimana fa, infatti, gli utenti potevano scaricare su Google Play Store alcune app parallele, come la più popolare Area Personale. Ad oggi anche questa alternativa per il pubblico non è garantita.