L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è la migliore offerta estiva con Giga illimitati per tutte le app. L’attivazione è riservata ai clienti aventi età massima 30 anni che decidono di affrontare tutte le spese previste tramite una delle seguenti modalità di pagamento: conto corrente, carta conto o carta di credito.

La tariffa necessita di un costo di rinnovo davvero conveniente. I nuovi clienti under 30 possono ottenerla, infatti, a soli 14,99 euro al mese e hanno a disposizione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Giga illimitati per tutte le app social, e-learning, musica, video, chat, mappe e gaming

WindTre Young + 5G: come attivare l’offerta!

L’attivazione dell’offerta WindTre Young + 5G può essere effettuata online. I nuovi clienti hanno la possibilità di prenotare la tariffa accedendo al sito ufficiale del gestore per poi recarsi in uno dei punti vendita WindTre e portare a termine l’acquisto, che sarà confermato dal gestore tramite SMS.

La spesa iniziale comprende la nuova SIM, il cui costo è di sol 10,00 euro; e la quota necessaria per l’attivazione. WindTre informa i clienti della possibilità di sostenere un costo di attivazione di 6,99 euro e mantenere attiva la SIM per almeno 24 mesi così da non dover andare incontro alla spesa totale di 49,99 euro o di sostenere il costo complessivo in un’unica soluzione. E’ opportuno ricordare che, in caso di recesso anticipato il gestore procede automaticamente con l’addebito dei 43,00 euro inizialmente scontati dal costo di attivazione della tariffa richiesta.