Le principali tariffe dell’estate portano ancora una volta la firma di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. Ancora una volta gli operatori garantiscono al pubblico una serie di tariffe caratterizzate da soglie di consumo molto ampie e prezzi low cost.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per l’estate

La carrellata delle promozioni si apre con la tariffa di TIM, l’offerta chiamata TIM Gold Pro. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga la navigare internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.

In alternativa alla ricaricabile di TIM Vodafone decide di andare sull’usato sicuro grazie alla promozione Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 100 Giga per la connessione in internet. Il costo di rinnovo per la promozione sarà sempre di 9,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Per contrastare TIM e Vodafone Iliad ha deciso di confermare la sua tariffa Flash 120. Il pacchetto di questa ricaricabile è confermato con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso tutti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per tutti i nuovi abbonati è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

In conclusione la tariffa di WundTre. Il gestore arancione ha deciso di confermare anch’esso una valida tariffa, WindTre Star+. Anche in questo caso, come con TIM, Vodafone e Iliad, gli utenti avranno chiamate no limits, SMS infiniti più 70 Giga al prezzo di 7,99 euro ogni mese.