TIM ha alcune sorprese per i suoi utenti in quest’estate. Il gestore infatti ha proposto delle modifiche per i suoi piani di telefonia mobile. In controtendenza rispetto alle precedenti occasioni, gli abbonati del gestore avranno la possibilità di risparmiare una piccola quota ogni mese.

TIM, il possibile risparmio sino a 2 euro al mese per i clienti

Il gestore ha deciso di proporre una modifica inerente il servizio Sempre Connesso. La funzione Sempre Connesso dallo scorso inverno è stata aggiunta in automatico su tutti i profili tariffari con pagamento attraverso credito residuo. Proprio dall’estate, gli utenti avranno la possibilità di rinunciare a questo servizio, assicurandosi quindi un risparmio mensile sino a 2 euro.

Nel dettaglio, TIM non ha modificato le condizioni inerenti il servizio Sempre Connesso. La funzione entrerà in vigore sempre nel momento di rinnovo della propria tariffa, laddove non ci dovessero essere fondi per procedere al rinnovo automatico. Gli abbonati avranno quindi un pacchetto temporaneo con soglie senza limiti per le telefonate, SMS e la navigazione internet per un giorno al costo di 0,90 euro.

In caso di mancata ricarica nel primo giorno, possibile un secondo giorno di consumi illimitati sempre a 0,90 euro. Nel totale il servizio ha un costo di 1,80 euro con il saldo che sarà recuperato alla prima operazione utile di ricarica.

I clienti di TIM possono rinunciare al servizio Sempre Connesso a partire dallo scorso 31 Maggio. La procedura di disattivazione dovrà essere richiesta attraverso i canali ufficiali di assistenza, via call center o anche recandosi in uno store dell’operatore.