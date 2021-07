Nel mondo dell’informatica la parola sicurezza ha un peso specifico decisamente molto importante, in questo caso si parla di sicurezza dal punto di vista delle privacy e dei dati di coloro che sono interconnessi tramite il web, dati che sono diventati negli ultimi anni la preda preferita di vari hackers dal momento che utilizzabili per una miriade di reati, dal furto di identità al ricatto.

Ovviamente proteggersi diventa essenziali, ciò passa innanzitutto dal porre attenzione alle piattaforme che visitiamo, in modo da evitare di incappare su siti o di installare software malevoli che, possono senza il nostro consenso prendere tutti i nostri dati e inviarli su server remoto, con un’ovvia compromissione della nostra privacy.

A ciò dobbiamo aggiungere anche l’avere un sistema operativo sempre aggiornato con tutte le patch di sicurezza in modo da non essere esposti a falle di sicurezza ed anche un antivirus, essenziale per un protezione costante.

Le vostre passwords sono in rete ?

Se però siete dubbiosi e volete verificare, magari a seguito di qualche strana segnalazione di accesso, se le vostre passwords sono finite in rete, il modo è molto semplice, vi basterà sfruttare un tool online che, tramite collaborazioni con agenzie governative, consente di fare un controllo incrociato con i vari databases finiti in rete a seguito di hacking per assicurarsi che la vostra password non sia presente.

Il sito in questione si chiama “Have I been pwned ?”, vanta due sezioni apposite per e-mail e passwords, vi basterà digitarle per poter verificare e nel caso provvedere.