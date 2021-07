Oppo sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone della serie Reno. Si tratta in particolare del prossimo Oppo Reno 6Z 5G e, nel corso delle ultime ore, sono emersi numerosi dettagli riguardo alle presunte specifiche tecniche ma non solo, dato che sono stati anche pubblicati dei teaser ufficiali.

Oppo Reno 6Z 5G in dirittura d’arrivo: ecco cosa sappiamo

La famiglia di smartphone Reno continuerà ad ampliarsi e il prossimo smartphone che verrà presentato il 21 luglio sarà proprio il nuovo Oppo Reno 6Z 5G. In queste ore, come già accennato, sono emerse numerose indiscrezioni e non solo. Andando nel dettaglio, sono stati pubblicati di recente i primi teaser ufficiali dello smartphone, che ci hanno quindi rivelato l’aspetto estetico della parte posteriore.

Qui, in particolare, possiamo notare come il nuovo smartphone a marchio Oppo potrà contare su un modulo fotografico di forma rettangolare con tre sensori fotografici posteriori. Il sensore principale, in particolare, sarà da 64 megapixel e affianco sarà collocato un flashLED. Possiamo poi notare una certa somiglianza sia dal punto di vista del design sia delle colorazioni con un altro device dell’azienda, ovvero il precedente Oppo Find X3 Neo.

Per quanto riguarda invece le presunte specifiche tecniche, grazie ai rumors e ai leaks e ai primi benchmark di Geekbench, sappiamo che il nuovo Oppo Reno 6Z 5G avrà sotto alla scocca un processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 800u, il quale sarà supportato da almeno 8 GB di RAM. Non mancherà infine Android 11, un ampio display AMOLED e il supporto alla ricarica rapida da 33W.