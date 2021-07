OnePlus sta lavorando ad una versione “Pro” dei suoi nuovi auricolari. In particolare, ci saranno ben due versioni aggiornate di OnePlus Buds e Buds Z dell’anno scorso. Non è ancora stata menzionata nessuna data di rilascio per i nuovi OnePlus Buds Pro o “Buds Pro Edition” (al momento entrambi i nomi sono altamente probabili). Nel frattempo, per alcuni è possibile offrirsi per testare in anticipo le nuove cuffie. Le iscrizioni per aderire al gruppo di tester scadono il 17 luglio.

Non si sa molto sui nuovi auricolari, ma il soprannome “Pro” è probabilmente destinato a tracciare una linea di separazione con gli Airpods Pro di Apple, che si differenziano dal modello base per l’aggiunta dell’ANC (Active Noise Cancelling) e un design sigillato più saldamente al tuo condotto uditivo. OnePlus potrebbe non aver detto molto sul prodotto, ma il rilascio avverrà molto presto.

I dispositivi verranno spediti al gruppo di tester selezionati il 22 luglio, con un embargo da rispettare non ancora annunciato. Tuttavia, OnePlus ha anche affermato che “i revisori riceveranno i dispositivi poco prima della data ufficiale di lancio”. Potremmo assistere al lancio entro la fine del mese. Anche il Nord 2 verrà lanciato il 22 luglio, quindi i nuovi auricolari potrebbero effettivamente arrivare nello stesso periodo.

Anche gli auricolari OnePlus Buds dell’anno scorso sono piuttosto performanti. Sebbene siano comodi quasi per tutti – stando ai feedback – e funzionino alla grande, la qualità della connessione Bluetooth è carente e i controlli touch sono limitati. Due problemi che gli utenti sperano di non riscontrare nuovamente anche con i nuovi Buds Pro. Coloro che otterranno l’accesso anticipato ai nuovi Buds Pro per testarli dovranno scrivere la loro recensione entro sette giorni. Secondo le voci online, OnePlus distribuirà solo 10 dispositivi in ​​totale.