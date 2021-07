Netflix mette a disposizione degli abbonati una serie di grandi serie tv nel corso dell’estate. La piattaforma streaming si dimostra leader in Italia per qualità e quantità dei contenti. Gli utenti che desiderano accedere al listino di Netflix possono ora attivare due promozione molto vantaggiose, grazie ad accordi con TIM e Sky.

Netflix, le migliori offerte estive per film e serie tv

La prima tariffa per Netflix è la Mondo Netflix messa a disposizione da TIM per tutti i suoi clienti. Il provider assicura un ticket streaming completo con l’accesso a TIMvision ed a tutti i suoi contenuti con la presenza del catalogo integrale di Netflix tra film e serie tv. Il prezzo per gli utenti è di 12,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. Il decoder TIMvision Box sarà incluso nel prezzo completamente a costo zero.

La seconda promozione di Netflix è quella legata a Sky. Gli abbonati che hanno un ticket per la tv satellitare avranno la possibilità di aggiungere al loro piano il ticket Intrattenimento Plus. Il ticket Intrattenimento Plus assicura la presenza di tutto il catalogo di Netflix al prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altro capitolo per la tv streaming è poi quello delle VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.