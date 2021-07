Kena Mobile: offerte fino a 100GB in 4G con un regalo in soldi

Basterebbe davvero poco per avere una promo che sia utile per il proprio utilizzo giornaliero. Talvolta infatti scegliere promo solo per il blasone del gestore o perché l’hanno già scelta in molti può anche portare a grandi insoddisfazioni.

Kena Mobile è uno dei provider del momento grazie alle sue offerte ma soprattutto grazie alla sua grande affidabilità. In questo momento sono disponibili tre offerte, le quali potranno beneficiare di una particolare promozione. Invitando un amico, Kena permette di aver 5 euro in rimborso. Si potranno invitare al massimo 10 amici per un totale di 50 euro.

Kena Mobile batte tutti con tre offerte clamorose per sempre

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: