Per il mese di Luglio Iliad ha puntato ancora una volta sulla sua tariffa Flash 120. I clienti che scelgono di sottoscrivere quest’iniziativa avranno accesso a telefonate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, gli scenari tra il lancio del 5G e l’addio al 3G

La convenienza di Flash 120 è assicurata in vari aspetti. In primo luogo, la promozione garantisce un ottimo pacchetto di consumi al prezzo più competitivo del mercato. Altro fattore determinante per questa tariffa è poi l’opzione 5G. Iliad, in controtendenza rispetto ad altri operatori, non chiede ai suoi utenti un costo extra per la navigazione internet con 5G.

L’investimento di Iliad per il 5G è già importante. Il provider nel corso di questi primi mesi ha coperto le principali città sul suolo nazionale. Obiettivo per il 2022 è quello di estendere ancor di più la copertura.

Il 5G è la grande tecnologia del presente e del futuro per Iliad. In contemporanea al lancio di questa novità, però, potrebbero esserci cambiamenti ulteriori per le reti internet. Anche Iliad, ad esempio, sta valutando un possibile processo di dismissione per le linee 3G. L

Lo scenario di Iliad è leggermente diversa rispetto a TIM e Vodafone che già hanno fatto partire il loro corso di dismissione per il 5G. Il provider francese probabilmente estenderà un po’ i tempi considerato che la copertura omogenea del territorio in Italia ancora non è pienamente raggiunta.