Tra le tante caratteristiche degli smartphone una tra le più importanti è sicuramente quella attinente alla possibilità di ottenere il fattore impermeabilità. La resistenza ad acqua e polvere è fondamentale tanto nelle nostre scampagnate al lago che al mare durante questo accaldante periodo estivo. Come possiamo sapere se il nostro telefono dispone di questa opzione? Spesso è sufficiente scorgere la sagoma indicativa del parametro IPXX ma altre volte questa condizione non viene indicata. In questi casi basta una semplice app gratuita ora disponibile per dispositivi Android.

Smartphone resistente ad acqua e polvere: ce lo dice una semplice app

L’idea di realizzare un’apposita applicazione per la verifica delle condizioni di impermeabilità dei telefoni è tanto semplice quanto necessaria. La verifica avviene per mezzo del barometro del telefono valutando la differenza di pressione tra condizioni normali e di pressione simulate tramite contatto delle dita sul display.

I risultati di questa nuova concessione sono ragguardevoli e segnalano l’assenza o la presenza delle necessarie condizioni di sicurezza. Dai test la precisione è risultata però bassa con risultati negativi su più smartphone impermeabili in test. Si suggerisce, pertanto, di prendere questa app con le dovute cautele, sebbene servano più valutazioni da parte degli utenti per poter dare un riscontro certo.

Una precisazione fatta dallo sviluppatore cita che uno smartphone resistente all’acqua potrebbe perdere tale caratteristica nel tempo e risultare perciò negativo anche se in teoria potrebbe fornire un adeguato livello di protezione contro gli agenti esterni. Per colmare la vostra curiosità vi lasciamo con il badge attraverso il quale poter scaricare gratuitamente la nuova applicazione.