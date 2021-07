L’estate è sinonimo di nuove offerte per tutti gli operatori di telefonia. L’arrivo della stagione porta con se l’introduzione di nuove tariffe rivolte principalmente ai clienti dei gestori rivali con l’intento di fronteggiare la concorrenza proponendo le migliori soluzioni.

WindTre anche quest’anno ha accolto la stagione estiva con il lancio di nuove tariffe operator attack. Scopriamo, dunque, quali sono le più convenienti e chi ha la possibilità di richiederne l’attivazione.

WindTre GO: ecco le migliori offerte operator attack di questo mese!

Le migliori offerte WindTre disponibili soltanto con portabilità del numero sono: la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la GO 100 Special + Digital Limited Edition.

Le tre offerte sono rivolte ai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale dell’operatore e richiedere una delle tre offerte trasferendo il numero da uno dei gestori appena elencati e andando incontro alla spesa necessaria per l’acquisto della nuova SIM soltanto in caso di attivazione della tariffa GO 101 Star +.

Passa a WindTre: costi e contenuti delle nuove offerte GO!

Ecco i contenuti proposti dalle tre offerte e i costi da affrontare per il rinnovo: