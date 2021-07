WhatsApp è sempre costantemente a lavoro per provare a migliorare la sua app di messaggistica istantanea con tante novità, le quali spesso vengono anticipate dalle versioni beta del client. Sembra che una delle ultime scoperte riguardino le modifiche inserite alla gestione delle anteprime dei link condivisi nelle chat. La funzione è stata implementata nel 2015 ed ora hanno deciso di migliorarla.

Ma qual è lo scopo? Essenzialmente quello di fornire quante più informazioni possibili nell’anteprima, così che l’utente possa decidere in modo consapevole se aprire un link e sapere in anticipo dove lo porterà. Se lo sviluppo avverrà in maniera adeguata, la funzione potrebbe essere molto utile per evitare, ad esempio, l’apertura di link verso destinazioni indesiderate.

WhatsApp: cosa cambierà con la nuova anteprima

La prima cosa che cambierà delle anteprime è che saranno più grandi. Di fatto, WABetaInfo mostra un esempio di come appariranno sicuramente su Android (lo screenshot è tratto dalla versione beta 2.21.14.15, ma la funzione non è ancora attiva) e iOS.