Vodafone propone ai suoi clienti la possibilità di accedere a numerose tariffe utili per la portabilità del numero da altro operatore. L’obiettivo del gestore inglese è quello di proporre una valida alternativa ai principali operatori italiani: Iliad e TIM in primis. Nel corso di queste settimane, il gestore mette a disposizione degli utenti una promozione molto vantaggiosa.

Vodafone, le migliori tariffe dell’estate contro Iliad

Nel mese di Luglio, i clienti avranno la possibilità di attivare la Special 100 Giga. La ricaricabile assicura ad ogni cliente un pacchetto all inclusive con minuti no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

La tariffa di Vodafone si pone come principale alternativa alla Flash 120 di Iliad. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno aggiungere solo ed esclusivamente un costo extra di 10 euro utile per la sottoscrizione della SIM.

I clienti che scelgono di attivare questa promozione avranno anche la garanzia di costo bloccato durante il primo semestre di abbonamento. La Special 100 Giga può essere attivata solo ed esclusivamente presso un negozio ufficiale del brand in Italia. Solo per i clienti attuali di Iliad è prevista la possibilità di un’attivazione effettuata online via sito internet ufficiale.

I clienti di Vodafone che intendono attivare una nuova SIM potranno attivare anche una ricaricabile alternativa come la Special 50 Giga. In questo caso, il pacchetto dei contenuti prevede 50 Giga per navigare in rete, chiamate no limits e SMS verso tutti. Il costo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.