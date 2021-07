The Walking Dead: in vista della stagione 5, ecco il focus per conoscere i personaggi

Il giorno della premiere dell’ultimo arco narrativo di The Walking Dead è sempre più vicino e noi di Tecnoandroid ci teniamo ad aggiornarvi su tutto. Tra le prime immagini emerse durante il Comic-Con di San Diego, vi è un evento diviso in quattro serate e dedicato ai protagonisti principali della serie.

Gli scatti, con tanto di didascalia, vedono protagonisti alcuni dei sopravvissuti e sono accompagnate da una piccola didascalia, che oltre a descrivere il personaggio, offre qualche anticipazione in merito a ciò che si troverà ad affrontare o gestire nei prossimi episodi.

The Walking Dead: ecco il focus per conoscere i personaggi

Daryl

“Daryl è un uomo schietto, guardingo, di poche parole e strategico. La sua natura nomade gli permette di muoversi fra ciò che è familiare e non. La distanza creatisi con Carol rimane un problema da risolvere, ma le provviste e la sopravvivenza della comunità hanno la priorità”.

Carol

“Carol è una donna risoluta, intenta a proteggere se stessa, la sua famiglia e l’intero gruppo. Nonostante la lite con Daryl sia sempre in cima ai suoi pensieri, continua a tenersi occupata, aiutando nella ricostruzione di Alexandria”.

Eugene

“Eugene è un uomo segnato da un profondo senso di colpa ed è consapevole che le decisioni prese in passato o che seguirà in futuro, hanno sempre delle conseguenze. In questo costante stato di tensione emotiva, riuscirà a mantenere i nervi saldi e la mente lucida?”.

Ezekiel

“Ezekiel è un ex guardiano dello zoo, divenuto re di un’intera comunità. Nonostante un cancro che lo sta uccidendo a poco a poco, mantiene ancora quell’incrollabile ottimismo che lo ha sempre contraddistinto, portandolo ad aiutare tutti coloro che lo circondavano. Catturato da una misteriosa organizzazione, sente nel suo profondo di aver commesso un grave errore”.

Jerry

“Jerry è dotato di carisma e leadership, e la sua esuberanza è un faro in questo mondo oscuro. Il suo brio non deve però essere confuso per debolezza”.

Yumiko

“L’ingegno è il punto di forza di Yumiko e le servirà durante gli interrogatori a cui sarà sottoposta dai soldati del Commonwealth, permettendole di vedere le cose da un altro punto di vista e comprendere le dinamiche interne alla nuova società”.

Judith

“Nata durante l’apocalisse, Judith è più forte di quanto possa sembrare: la giovane figlia di Rick mantiene la testa alta e combatte per difendere gli altri, malgrado porti sulle spalle la pressione di essere forse l’ultima della sua famiglia”.

Princess

“Per quanto la situazione sia disperata, Princess ritiene che ogni cosa possa concludersi per il meglio. La sua mente potrebbe anche essere un po’ confusa, ma il suo istinto e le sue osservazioni potrebbero essere determinanti per risolvere la maggior parte dei loro problemi”.

La stagione 11 debutterà in America il prossimo 22 agosto, e il giorno dopo sarà disponibile in Italia.