Per tutti gli amanti delle vetture targate Tesla vi è finalmente una novità molto importante. Dopo una lunga attesa, la nuova Tesla Model Y debutterà ufficialmente anche in Italia e le prime consegne avverranno già attorno al mese di agosto 2021. In particolare, il modello proposto è quello Long Range.

Tesla Model Y pronta ad arrivare in Europa e anche in Italia

Inizialmente, la nota casa automobilistica Tesla aveva intenzione di produrre i modelli del suo nuovo veicolo elettrico riservati per il mercato europeo (compreso quello italiano) nel nuovo stabilimento in Germania. Tuttavia, l’azienda ha poi deciso di portare ufficialmente per questo mercato i modelli del nuovo SUV Tesla Model Y prodotti in America e in Cina.

Il motivo risiede in alcuni problemi piuttosto gravi che hanno comportato dei ritardi nell’apertura del nuovo stabilimento, il quale per l’appunto non aprirà prima del prossimo anno. In questo modo, la nota casa automobilistica Tesla ha intenzione di non lasciare insoddisfatti i propri clienti che avevano già pre-ordinato il nuovo SUV elettrico.

Come già accennato, la nuova Tesla Model Y sarà disponibile nella versione Long Range e quest’ultima avrà un prezzo di partenza di 60.990 euro. In questo modo, i clienti italiani potranno acquistarla sfruttando anche gli incentivi statali, dato che la soglia massima per potervi accedere è di 61.000 euro.

In particolare, senza rottamazione il prezzo sarebbe pari a 55.750 euro (con 6000 euro di rottamazione), mentre con la rottamazione il prezzo scenderebbe ulteriormente a 51.000 euro. Tuttavia, la versione compatibili con gli incentivi è quella con la configurazione base e per questo sono assenti alcune caratteristiche, come ad esempio l’Autopilot.