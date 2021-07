Come pensi funzionino WiFi, Bluetooth, NFC, GPS ed altri profili di connettività? Ovviamente vi sono dei microchip ad una certa frequenza che per forza di cose emettono una certa quantità di radiazioni cellulari. La cosa è inevitabile e per quanto non esistano verità scientifiche che provino l’insorgere di patologie dovute all’esposizione, le autorità competenti si sono prodigate a favore di un limite che deve essere rispettato. Gli smartphone in commercio rientrano tutti entro questa linea di confine ma alcuni sono decisamente vicini al limite SAR che per l’Europa vale 2W per chilogrammo alla testa. Ecco i telefoni sconsigliati dagli esperti e quelli più sicuri.

Radiazioni telefoni alte

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Radiazioni smartphone basse