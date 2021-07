Le immagini raffiguranti i prossimi iPhone in arrivo a settembre stanno circolando in rete ormai da diversi giorni. Alcune hanno mostrato quello che potrebbe essere il design del nuovo iPhone 13 Pro, altre si soffermano adesso sui tutti i quattro modelli in arrivo ma non ne chiariscono i dettagli poiché raffiguranti esclusivamente quella che sarà con molta probabilità la struttura dei dispositivi Apple.

Si tratta, infatti, di mock-up realizzati per la produzione di cover compatibili che permettono di percepire quella che sarà la grandezza del comparto fotografico. Le indiscrezioni trapelate nel corso dei mesi scorsi hanno più volte riferito che la componente sarà rinnovata tramite una nuova collocazione delle fotocamere e l’introduzione di sensori più grandi che conferiranno uno spessore leggermente più evidente rispetto alla generazione di dispositivi precedente.

iPhone 13: le nuove immagini svelano la struttura dei dispositivi!

I dubbi riguardanti le novità introdotte da Apple sui suoi nuovi iPhone 13 sono ormai quasi tutti risolti. Le voci degli ultimi giorni hanno trovato risposta alle domande circa quello che sarà il nome adottato da Apple mettendo a tacere le ipotesi riguardanti la possibile opzione “iPhone 12S”.

Il design dei dispositivi è stato poi svelato da alcune immagini, ora accompagnate dall’emergere di ulteriori foto che confermano quanto affermato dagli esperti in merito agli aggiornamenti che coinvolgeranno il comparto fotografico.

Apple apporterà delle modifiche al modulo dei nuovi iPhone 13 e iPhone 13 mini disponendo i due sensori in diagonale e rinnoverà iPhone 13 Pro e Pro Max con l’inserimento di ben tre sensori di maggiori dimensioni.