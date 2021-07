DAZN comunica ufficialmente i nuovi prezzi degli abbonamenti

DAZN prepara il campionato di Serie A TIM con le sue migliori possibilità e soprattutto con molta attenzione in più. Ricordiamo infatti che la nota emittente avrà a disposizione l’intero campionato in esclusiva con sole tre partite che saranno condivise con la concorrenza.

Il ruolo sarà quindi di primo piano, proprio quello che merita il campionato di calcio italiano. In questo caso possiamo parlare sicuramente di uno stravolgimento, il quale riguarderà sia i prezzi che gli orari. Per quanto riguarda proprio i prezzi gli utenti dovranno pagare un abbonamento da 29,99 € al mese tranne in un caso. Nel momento in cui qualcuno dovesse sottoscrivere un abbonamento fino al 28 luglio, ci sarà l’opportunità di pagare 19,99 € al mese per ben 14 mesi.

DAZN: con questi nuovi orari ecco lo spezzatino che non piace ai fan

In merito agli orari delle partite, ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguirannocinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

Per quanto riguarda invece la raccolta pubblicitaria, quest’ultima è stata affidata al colosso Digitalia’08:

“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn – dice il presidente di Digitalia’08 Stefano Sala – darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà’ quello di valorizzare al massimo questa offerta, cosi’ centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”.