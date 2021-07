Ci sono alcuni accorgimenti per dispositivi Android utili per contrastare la minaccia di app e siti Web dannosi che ci tartassano di notifiche e pubblicità, talvolta apparentemente impossibili da evitare.

Annunci a schermo intero

Alcune app mostrano annunci pubblicitari a schermo intero, anche se si ha un’altra applicazione aperta. Ogni volta che compaiono, apri la vista Recenti/multitasking (la schermata che mostra tutte le app in esecuzione) e vedrai quale app è in cima alla coda. Il vero nome o l’icona dell’app dovrebbe apparire in alto, ma alcune app lo cambiano per rendere più difficile capire da dove provenga l’annuncio. Tutto quello che devi fare è tenere premuto il nome o l’icona dell’app e selezionare “Informazioni app” dal menu. Puoi disinstallare l’app da lì.

Notifiche push su Android

Le notifiche push contenenti annunci sono piuttosto comuni, per fortuna di solito sono facili da eliminare. Su qualsiasi dispositivo con Android 5.0 Lollipop o versioni successive, premi a lungo la notifica per vedere da quale app proviene. Il più delle volte, il nome dell’app è già visibile nella parte superiore dell’avviso, ma alcune app nascondono questo dettaglio.

Probabilmente vorrai disinstallare l’app incriminata e puoi farlo toccando l’ingranaggio delle impostazioni e quindi l’icona dell’app per accedere alla schermata “Informazioni app”. Procedimento simile a quello citato poco fa. La schermata “Notifiche” consentirà di disattivare tutti gli avvisi dall’app o solo quelli nel canale incriminato (categoria). A seconda della versione Android, potrebbe esserci un pulsante informazioni invece di un ingranaggio delle impostazioni, un pulsante che dice ‘Blocca tutte le notifiche’ o un semplice interruttore.

Annunci su dispositivi Samsung

Se hai un Samsung, potresti notare spesso gli annunci dell’azienda nella barra delle notifiche. Come se non fosse già abbastanza grave ricevere fastidiosi avvisi dal produttore del tuo telefono, alcuni non possono essere disattivati ​​tenendo premuto sulla barra delle notifiche. Dovrai rimuovere i vari annunci separatamente per ciascun servizio o applicazione.

Samsung Pay

Apri Samsung Pay, clicca il menu laterale e tocca “Impostazioni”. In “Generale”, disattiva “Marketing e promozioni”.

Bixby

Apri Bixby. Tocca il pulsante del menu in alto a destra e seleziona “Impostazioni”. In “Generale”, disattiva “Notifiche di marketing”.

Servizio Notifiche Push Samsung

Un altro colpevole è Samsung Push Service, ma fortunatamente può essere disattivato nel solito modo. Quando configuri il tuo dispositivo Samsung, potrebbe esserci anche un interruttore per disattivare gli annunci pubblicitari sul sistema operativo. In Europa, la disattivazione sembra impedire la visualizzazione di qualsiasi annuncio (potenzialmente per essere conforme al GDPR).

Notifiche su Android da un browser web

Se ricevi una notifica da un browser Web, probabilmente non è il browser stesso a inviarli: è un sito Web a cui hai concesso l’accesso alle notifiche. Potresti averlo fatto accidentalmente o potresti averlo notato solo quando il sito ha iniziato a inviare sempre più avvisi. Qualunque sia la ragione, puoi facilmente rimuovere le notifiche direttamente sui siti specifici.

Google Chrome

Se vedi una notifica indesiderata inviata da Chrome, tocca “Impostazioni sito”, quindi “Notifiche”. Da lì, sarai in grado di disattivare il canale di notifica per il sito che sta inviando le notifiche indesiderate. In alternativa, puoi premere a lungo una notifica e quindi toccare “Disattiva notifiche” in basso a sinistra. Nelle versioni precedenti di Android, potresti invece ottenere un semplice popup Blocca/Consenti.

Puoi anche disattivare le notifiche da un sito in qualsiasi momento dalle impostazioni di Chrome. Apri Chrome, tocca il pulsante del menu in alto a destra (tre punti), seleziona “Impostazioni sito”, quindi tocca “Notifiche”.

Browser Internet Samsung

Il browser Web di Samsung gestisce le notifiche quasi esattamente come Chrome. Quando un sito ti invia un avviso, puoi toccare il pulsante “Impostazioni sito” e verrai indirizzato direttamente alla pagina delle impostazioni del sito o per tutti i siti. Puoi accedere a questo stesso menu tramite le impostazioni dell’app: vai su Impostazioni> Siti e download> Notifiche> tocca il menu a tre punti ⋮> Consenti o blocca siti.

Firefox per Android

Firefox non supporta i canali di notifica Android e non ha un elenco generale di tutti i siti a cui hai concesso le autorizzazioni per inviare notifiche e mostrare annunci. Di conseguenza, il blocco delle notifiche da un sito specifico viene eseguito in modo leggermente diverso poiché non è presente il pulsante “Impostazioni sito”. Quando ricevi una notifica, il sito da cui proviene è visibile in alto. Devi andare su quel sito tramite Firefox e toccare l’icona del lucchetto nella barra degli indirizzi accanto all’URL. Quindi seleziona il pulsante “Consentito” accanto a Notifica e noterai la scritta “Bloccato”. È un po’ più contorto, ma il risultato è lo stesso e non riceverai più notifiche spam dal sito Web in questione.