Un ruolo di primaria importanza all’interno del mondo Android lo rivestono senza ombra di dubbio le applicazioni, i piccoli software sono infatti indispensabili per poter compiere le varie azioni a cui siamo abituati ogni giorno, dal guardare una serie TV a inviare un messaggio o postare una foto.

La loro incredibile diffusione però le ha rese involontarie protagoniste di numerosi tentativi di hacking portati avanti attraverso dei malware, i quali sfruttano il camuffamento di banali applicazioni per diffondersi in rete cercando di derubare gli utenti dei loro dati sensibili, divenuti ormai di primaria importanza poiché utilizzabili per le reati come furto d’identità o ricatto.

Se avete una delle seguenti applicazioni sul vostro smartphone eliminatela subito o meglio ancora, provvedete ad un hard reset del dispositivo, in modo tale da eliminare ogni possibile modifica installata dal malware.

App da rimuovere