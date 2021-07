Android: 14 app e giochi a pagamento sul Play Store diventano gratis

Tutti gli utenti che utilizzano Android non possono ritenersi soddisfatti della propria piattaforma mobile installata sul proprio smartphone. La scelta di quest’ultimo, quando c’è bisogno di cambiarlo o magari si ha voglia di provare una nuova esperienza, passa proprio attraverso la scelta contestuale del sistema operativo.

Il robottino verde è diventato quello da battere, soprattutto dopo la caduta di numerose piattaforme mobili che volevano dare il loro apporto. Oggi sono due i protagonisti del mondo dei sistemi operativi mobili, con Android che domina per il 75% grazie anche alla grande mole di aziende che scelgono di utilizzare Google. Il lavoro fatto in questi anni è stato encomiabile, soprattutto grazie ai tanti aggiornamenti che sono stati implementati. Questi hanno contribuito a conferire più stabilità al robottino verde ma anche un grado di versatilità ineguagliabile. Stanno infatti a quanto riportato gli utenti sono arrivati a circa 2 miliardi ogni mese, numeri stratosferici. Inoltre il Play Store sembra dare un apporto fondamentale al tutto, garantendo tanti titoli a pagamento e gratis per il pubblico. Oggi però ci sono i saldi con tante applicazioni e tantissimi giochi a pagamento offerti gratis per un periodo di tempo limitato.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis solo per qualche giorno sul Play Store

Nella lista sottostante troverete tutti i link diretti per il download ufficiale dei titoli a pagamento gratis di questi giorni: